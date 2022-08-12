



Германия готова продолжить переговоры о выплатах семьям жертв теракта в Мюнхене

Семьи жертв теракта на Олимпийских играх в Мюнхене, который произошел в 1972 году, объявили о своем бойкоте мероприятия по случаю 50-летия трагедии.



Правительство Германии в свою очередь заявило, что сожалеет о решении семей, но отметило, что готово продолжить переговоры о выделении компенсации родственникам. Об этом сообщает The Times of Israel.



Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил в пятницу, что Германия привержена тщательному анализу того, что произошло 50 лет назад, и готова продолжить обсуждение вопроса о выплатах.



"Конечно, мы очень сожалеем о решении родственников не присутствовать на мероприятии. Правительство надеется, что будет найден способ, чтобы родственники все-таки решили посетить памятное мероприятие 5 сентября", - отметил он.



В то же время Хебестрайт отказался ответить какую компенсацию готова предложить Германия. На данный момент страна предоставила около 5 миллионов евро, немецкие СМИ утверждают, что правительство готово удвоить эту сумму.