



Французский меч Дюрандаль украли

Мистический меч Дюрандаль, мифический меч, который последние 1300 лет находился в каменной стене во французской деревне Рокамадур, внезапно исчез.



Дюрандаль - эквивалент гораздо более известного Экскалибура, легендарного меча короля Артура. По легенде ангел передал Дюрандаль императору Священной Римской империи Карлу Великому, который, в свою очередь, доверил его своему верному рыцарю Роланду. Он упоминается в поэме XI века “Песнь о Роланде”, в которой утверждается, что его магическая сила исходит от содержащегося в нем зуба Святого Петра, крови Святого Василия и волоса Святого Дени. Говорят, что Роланд пытался сломать свой верный меч после ранения в битве при Ронсевальском перевале, чтобы он не попал в руки сарацинов. Однако Дюрандаль был несокрушим, поэтому вместо этого он швырнул его в небо, и меч приземлился на гигантскую скалу, где он, как утверждается, и оставался с тех пор. До недавнего времени, во всяком случае…



Меч был прикован к скале на высоте 32 футов над землей, легендарный меч просто исчез однажды, скорее всего, его украли.



“Рокамадур чувствует, что у жителей отняли часть его самого, но даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этого меча переплетены”, — сказал мэр Доминик Ленфан французской газете La Dépêche. “Мы будем скучать по Дюрандалю. Он был частью Рокамадура на протяжении столетий, и нет ни одного гида, который не указал бы на него во время своего визита”.



