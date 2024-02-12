



Фаворит Олимпиады в марафоне погиб в автокатастрофе

Рекордсмен мира в марафоне Кельвин Киптум, который должен был стать суперзвездой бега на длинные дистанции и был главным претендентом на золото на Олимпийских играх в Париже в этом году, погиб вместе со своим тренером в автокатастрофе в Кении.



По словам полиции, их машина была единственной, попавшей в аварию вечером, в воскресенье 11 февраля, и Киптум был за рулем, когда она съехала с дороги в кювет, а затем врезалась в дерево.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Кенийцу Киптуму было 24 года, и он был одним из самых ярких стайеров за последние годы, побив мировой рекорд всего лишь в своем третьем выступлении в марафоне. Его рекорд, установленный на прошлогоднем Чикагском марафоне, был ратифицирован международной федерацией легкой атлетики World Athletics только на прошлой неделе.

