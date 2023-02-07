



Экс-фовард “Челси” освобожден из-под завалов после землетрясения в Турции

Кристиан Атсу, бывший игрок “Ньюкасла” и “Челси”, получил травму, но освобожден из-под завалов, подтвердил вице-президент Hatayspor Мустафа Озат в беседе с Radyo Gol.



“Кристиан Атсу выбыл из строя из-за травм. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под обломками”, – сообщил Озат.



Во вторник утром близкий друг Атсу и товарищ по команде Керим Алиси также подтвердил по турецкому телевидению, что игрок был спасен.



На кадрах, опубликованных Ajansspor в социальных сетях, запечатлена спасательная команда в деревне Экинджи Адыяманского района. В ролике утверждается, что слышны голоса Атсу и спортивного директора Савута.