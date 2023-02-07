Экс-фовард “Челси” освобожден из-под завалов после землетрясения в Турции
Кристиан Атсу, бывший игрок “Ньюкасла” и “Челси”, получил травму, но освобожден из-под завалов, подтвердил вице-президент Hatayspor Мустафа Озат в беседе с Radyo Gol.
“Кристиан Атсу выбыл из строя из-за травм. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под обломками”, – сообщил Озат.
Во вторник утром близкий друг Атсу и товарищ по команде Керим Алиси также подтвердил по турецкому телевидению, что игрок был спасен.
На кадрах, опубликованных Ajansspor в социальных сетях, запечатлена спасательная команда в деревне Экинджи Адыяманского района. В ролике утверждается, что слышны голоса Атсу и спортивного директора Савута.
İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi No: 62 Rönesans Rezidans— Ajansspor (@ajansspor) February 6, 2023
Çok sayıda insanın sesinin geldiği, Hentbol oyuncusu Cemal Kütahyalı, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Cristian Atsu'nun da olduğu sitede ekipler otoparka girmeye çalışıyor. pic.twitter.com/rymcNGlxan