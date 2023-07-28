Джип застрял в стволе 2500-летней секвойи – видео
В США произошло курьезное ДТП – Nissan Armada застрял в стволе огромного дерева. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.
Инцидент произошел вблизи национального парка Гумбольдта в Калифорнии. Дорога в лесу пролегает прямо через ствол огромного секвойного дерева – в нем прорубили тоннель для машин и пешеходов.
Водитель Nissan Armada попытался проехать по туннелю, однако он оказался слишком узким для внедорожника шириной более двух метров. Автомобиль застрял прямо в стволе дерева.
Стоит отметить, что дерево, в котором застрял джип, считается одним из самых старых в мире. Возраст секвойи составляет около 2500 лет и у нее есть собственное имя – The Shrine (“Святилище”).
maybe not being able to complete the american rite of driving through a huge tree will make people aware cars are getting too big pic.twitter.com/iaTmZg96y4— alexandra (@bigmoodenergy) July 4, 2023