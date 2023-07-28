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Джип застрял в стволе 2500-летней секвойи – видео
28.07.2023 13:32 Наталья Богинская

Джип застрял в стволе 2500-летней секвойи – видео

В США произошло курьезное ДТП – Nissan Armada застрял в стволе огромного дерева. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел вблизи национального парка Гумбольдта в Калифорнии. Дорога в лесу пролегает прямо через ствол огромного секвойного дерева – в нем прорубили тоннель для машин и пешеходов.

Водитель Nissan Armada попытался проехать по туннелю, однако он оказался слишком узким для внедорожника шириной более  двух метров. Автомобиль застрял прямо в стволе дерева.

Стоит отметить, что дерево, в котором застрял джип, считается одним из самых старых в мире. Возраст секвойи составляет около 2500 лет и у нее есть собственное имя – The Shrine (“Святилище”).

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