



Джип застрял в стволе 2500-летней секвойи – видео

В США произошло курьезное ДТП – Nissan Armada застрял в стволе огромного дерева. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.



Инцидент произошел вблизи национального парка Гумбольдта в Калифорнии. Дорога в лесу пролегает прямо через ствол огромного секвойного дерева – в нем прорубили тоннель для машин и пешеходов.



Водитель Nissan Armada попытался проехать по туннелю, однако он оказался слишком узким для внедорожника шириной более двух метров. Автомобиль застрял прямо в стволе дерева.



Стоит отметить, что дерево, в котором застрял джип, считается одним из самых старых в мире. Возраст секвойи составляет около 2500 лет и у нее есть собственное имя – The Shrine (“Святилище”).