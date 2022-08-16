



Двухлетняя девочка загрызла напавшую на нее змею

В Турции двухлетняя девочка убила змею, напавшую на нее.



Инцидент произошел в турецкой провинции Бингель. Известно, что ребенок играл на заднем дворе дома, когда к ней подкралась полуметровая змея, которая накинулась на девочку и укусила ее за губу.



Ребенок громко раскричался, но решил дать отпор. К моменту, когда на крик сбежались соседи, змея уже была мертва - девочка загрызла обидчицу.



Пострадавшую малышку отправили в больницу. Ребенок полностью восстановился после укуса змеи и чувствует себя хорошо.