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Двухлетняя девочка загрызла напавшую на нее змею
16.08.2022 02:22 Александр Юзовский

Двухлетняя девочка загрызла напавшую на нее змею

В Турции двухлетняя девочка убила змею, напавшую на нее.

Инцидент произошел в турецкой провинции Бингель. Известно, что ребенок играл на заднем дворе дома, когда к ней подкралась полуметровая змея, которая накинулась на девочку и укусила ее за губу.

Ребенок громко раскричался, но решил дать отпор. К моменту, когда на крик сбежались соседи, змея уже была мертва - девочка загрызла обидчицу.

Пострадавшую малышку отправили в больницу. Ребенок полностью восстановился после укуса змеи и чувствует себя хорошо.

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