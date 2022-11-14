



Две туристки из Ашдода - на фото рядом с террористкой за минуты до взрыва

Две израильские туристки из Ашдода были опознаны на кадрах, снятых за несколько минут до теракта, произошедшего вчера в самом центре Стамбула.



Туристки сняты в тот момент, когда они шли по улице Истикляль в городе рядом с женщиной, подозреваемой в том, что она оставила бомбу. Согласно сообщению на сайте Ashdod Net, эти двое - Ор Атдеги и Натали Суисса из Ашдода - уже сели на рейс обратно в Израиль.



Муж Ор и брат Натали, Лирон Атдеги, рассказал Ashdod Net, что они "были в поездке вместе с еще примерно восемью женщинами, и в последний день они разделились, чтобы пойти за покупками. Моя жена и сестра шли по центральной площади рядом с террористкой. Она обогнала их, когда они остановились на несколько минут у магазина, И как только они ушли, в 50 метрах от них прогремел сильный взрыв".



После того как Атдеги и Суисса были опознаны на видео среди многих пользователей сети, в основном сторонников "Хизбаллы" и Ирана, возникли теории заговора . В одном Telegram-канале сторонников "Хизбаллы", известных антисемитскими и крайними позициями, поспешили связать израильтян с терактом. Вместе с фотографией, которая появилась в сети, они написали: "Две израильские женщины были замечены идущими рядом с террористкой - израильтян среди жертв нет".



Официальное иранское информационное агентство IRNA также опубликовало фото, отметив, что "две израильтянки были замечены идущими рядом с подозреваемой в теракте". В то же время агентство не стало прямо заявлять о версии, согласно которой за нападением стоит Израиль, ограничившись лишь заявлением о “сотрудничестве”.