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Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение
21.04.2024 07:29 Алина Груднева

Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение

В Тихом океане 20 апреля, недалеко от Токио, потерпели крушение два вертолета ВМС Японии.

По данным информационного агентства AP, на борту были восемь членов экипажа.

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Одного человека удалось спасти, еще семерых ищут. По словам министра обороны страны, возле острова Торисима разбились вертолеты SH-60K Морских сил. Причина крушения неизвестна.

В ходе спасательной операции были обнаружены обломки одного из вертолетов.

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