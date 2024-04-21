



Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение

В Тихом океане 20 апреля, недалеко от Токио, потерпели крушение два вертолета ВМС Японии.



По данным информационного агентства AP, на борту были восемь членов экипажа.



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Одного человека удалось спасти, еще семерых ищут. По словам министра обороны страны, возле острова Торисима разбились вертолеты SH-60K Морских сил. Причина крушения неизвестна.



В ходе спасательной операции были обнаружены обломки одного из вертолетов.