



"Думал, не выживу": через 12 дней спасен застрявший в пещере Турции ученый

Американский исследователь Марк Дики, оказавшийся в ловушке в турецкой пещере, спасен спустя 12 дней, проведенных под землей.



Команды спасателей со всей Европы боролись за его жизнь.



В начале сентября у исследователя началось желудочное кровотечение, когда он составлял карту сети пещер. Он был слишком слаб, чтобы выбраться оттуда самостоятельно, потому на его поиски были отправлены спасатели.



Дики в конечном итоге удалось вынести на поверхность на носилках. Спасателям пришлось подрывать скалы, чтобы расчистить путь. Американец признался, что все это время его рвало кровью.



"Я уже думал, что не выживу. Потрясающе снова оказаться над землей", - признался спасенный исследователь, который в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице.



