ДТП в Кении: более 50 погибших
На западе Кении в субботу, 1 июля, случилось ужасное ДТП, в котором погиб 51 человек, более 30 человек получили ранения, сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.
"Сейчас у нас 51 тело. Многие получили ранения и находятся в больницах", - рассказал Том Одеро начальник региональной полиции Рифт-Велли.
Также сообщается, что в результате автокатастрофы пострадали по меньшей мере 32 человека.
Грузовик с контейнером съехал с дороги и влетел в другие автомобили и людей, стоявших у перекрестка.
"Авария произошла мгновенно. Многие люди не успели скрыться. Было много путаницы, потому что люди кричали со всех сторон, и все бежали на место аварии, - приводит The Guardian слова одного из свидетелей трагического ДТП Джоэла Ротича.
Отмечается, что грузовик, вызвавший аварию, зарегистрирован в Руанде.