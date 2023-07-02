



ДТП в Кении: более 50 погибших

На западе Кении в субботу, 1 июля, случилось ужасное ДТП, в котором погиб 51 человек, более 30 человек получили ранения, сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.



"Сейчас у нас 51 тело. Многие получили ранения и находятся в больницах", - рассказал Том Одеро начальник региональной полиции Рифт-Велли.



Также сообщается, что в результате автокатастрофы пострадали по меньшей мере 32 человека.



Грузовик с контейнером съехал с дороги и влетел в другие автомобили и людей, стоявших у перекрестка.



"Авария произошла мгновенно. Многие люди не успели скрыться. Было много путаницы, потому что люди кричали со всех сторон, и все бежали на место аварии, - приводит The Guardian слова одного из свидетелей трагического ДТП Джоэла Ротича.



Отмечается, что грузовик, вызвавший аварию, зарегистрирован в Руанде.



