



Древнюю комету, которую видели неандертальцы, можно будет наблюдать в январе

Пока небесное тело пересекает внутреннюю часть Солнечной системы. Максимальное приближение к Солнцу состоится 12 января, а затем комета пролетит мимо Земли, совершив ближайший пролет мимо нашей планеты между 1 и 2 февраля.



Если комета сохранит свою яркость, ее можно будет увидеть в темном небе невооруженным глазом. Но даже если C/2022 E3 (ZTF) потускнеет, ее все равно можно увидеть в бинокль или телескоп в течение нескольких дней после ее максимального сближения с Землей.



Наблюдатели в Северном полушарии Земли смогут найти комету в утреннем небе, когда она будет двигаться в направлении северо-запада в течение января.



Для зрителей из Южного полушария небесное тело станет видимым в начале февраля 2023 года.



Комету будет лучше всего видно 21 января, если позволят погодные условия. Небесное тело C/2022 E3 (ZTF) во время максимального сближения будет находиться в созвездии Верблюда.



По данным Лаборатории реактивного движения NASA, период кометы составляет около 50 000 лет. Это означает, что до того, как она приблизилась к Солнцу на расстояние около 160 миллионов километров 12 января и 42 миллиона километров к Земле 2 февраля, последний раз она подходила так близко еще в период верхнего палеолита на Земле.



То есть последними людьми, наблюдавшими C/2022 E3 (ZTF), были неандертальцы, жившие во время ледникового периода.