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Древнюю комету, которую видели неандертальцы, можно будет наблюдать в январе
03.01.2023 18:53 Наталья Богинская

Древнюю комету, которую видели неандертальцы, можно будет наблюдать в январе

Пока небесное тело пересекает внутреннюю часть Солнечной системы. Максимальное приближение к Солнцу состоится 12 января, а затем комета пролетит мимо Земли, совершив ближайший пролет мимо нашей планеты между 1 и 2 февраля.

Если комета сохранит свою яркость, ее можно будет увидеть в темном небе невооруженным глазом. Но даже если C/2022 E3 (ZTF) потускнеет, ее все равно можно увидеть в бинокль или телескоп в течение нескольких дней после ее максимального сближения с Землей.

Наблюдатели в Северном полушарии Земли смогут найти комету в утреннем небе, когда она будет двигаться в направлении северо-запада в течение января.

Для зрителей из Южного полушария небесное тело станет видимым в начале февраля 2023 года.

Комету будет лучше всего видно 21 января, если позволят погодные условия. Небесное тело C/2022 E3 (ZTF) во время максимального сближения будет находиться в созвездии Верблюда.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, период кометы составляет около 50 000 лет. Это означает, что до того, как она приблизилась к Солнцу на расстояние около 160 миллионов километров 12 января и 42 миллиона километров к Земле 2 февраля, последний раз она подходила так близко еще в период верхнего палеолита на Земле.

То есть последними людьми, наблюдавшими C/2022 E3 (ZTF), были неандертальцы, жившие во время ледникового периода.

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