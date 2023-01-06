



Дочь убитого в Ришоне подрядчика: мой дядя его хладнокровно застрелил

Дочь подрядчика Ниссима Ассияга, убитого вчера вечером 5 января возле бензоколонки в Ришон Ле-Ционе, сказала сегодня (в пятницу), что это ужасная семейная трагедия. "Мой отец был убит своим шурином", - плачет Шай Ассияг. "Мой дядя хладнокровно убил его! Брат моей матери. Вы видите его на видео, все видели, что это был он, но я не могла смотреть это видео. Мой отец вышел из такси, и мой дядя выстрелил в него. Полиция ищет его".



Она также рассказала о своем отце, что он был подполковником в армии и что он оставил после себя троих детей и пятерых внуков. "Он был честным человеком. Мой отец делал только добро, и он заслуживает уважения. Он сражался во всех войнах Израиля и внес свой вклад в каждую. Мир содрогнулся. Это человек, в котором не было зла, интеллигентный, он зарабатывал на жизнь достойно, и он был всем моим миром. Я разведена, и без него у меня нет ничего. Это ужасная трагедия. У меня на руках вся семья. Я сломлена".



Ассияг, один из пионеров городского обновления в Израиле, был застрелен вчера вечером на дороге Маккабим. На записи камеры наблюдения, сделанной во время этого события, видно, как подрядчик выходит из такси и встречает мужчину, который стреляет в него. После этого раненый подрядчик убегает, и подозреваемый также скрылся. Причиной для убийства, по всей видимости, послужил бизнес-конфликт.