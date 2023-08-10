



Девять пуль и нож в сердце. Подробности убийства аутиста приемным отцом



10 августа было предъявлено обвинение Шаю Блюму в убийстве его приемного сына, 23-летнего Омри. Убийство совершено в прошлом месяце. Молодой человек страдал фетальным алкогольным синдромом, имел диагноз "аутизм" и с 2019 г. проживал в общежитии для людей с ограниченными возможностями. 14 июля Омри вместе с друзьями покинул общежитие, но на дороге в Иерусалиме у них сломался автомобиль, и они обратились за помощью в полицию.



Согласно обвинительному заключению, когда на место происшествия прибыла машина, полицейские вызвали приемных родителей Омри, которые сначала отказывались принимать его в свой дом, но через некоторое время согласились. Когда Омри вернулся домой, его приемный отец попросил поговорить с ним в роще рядом с их домом. Они отправились туда, причем Блюм был вооружен лицензионным пистолетом, а Омри - ножом, который он, видимо, взял с собой, после того он вернулся домой.



Когда они пришли в рощу, между ними завязалась перепалка, в результате которой отец достал пистолет и выпустил в Омари девять пуль. Затем Блум взял нож, который был в руке Омри, дважды ударил его ножом в грудь и оставил его в сердце. После этого Блум вызвал полицию. В ходе расследования дела выяснилось, что с 2019 года Блюм и его жена являлись опекунами Омри в соответствии с назначением суда, однако в начале июля этого года в связи с трудностями, связанными с его поведением, они подготовили заявление об отмене этого распоряжения.



Источник в полиции сообщил, что версия Блюма, согласно которой он действовал в целях самообороны, не совпадает с данными, полученными на месте преступления . "У Омри было восемь огнестрельных ранений - семь в грудь и подбородок и одно в спину. У него также было два ножевых ранения, нож остался в теле. Нельзя заявлять о самообороне с восемью пулями и двумя ножевыми ранениями. Жертву нашли с ножом в груди", - сказал источник.



Через две недели после инцидента биологическая мать Омри рассказала о том, какие отношения сложились у нее с сыном после того, как он открыл дело об усыновлении и связался с ней. По ее словам, она заметила сильную враждебность со стороны приемного отца по отношению к молодому человеку с инвалидностью. "В течение 20 лет я была наркозависимой женщиной", - говорит мать. "Когда родился мой сын, я, конечно, еще принимала наркотики и в течение года и двух месяцев встречалась с ним свободно, раз в месяц. Через год и два месяца после рождения его отдали в частный детский сад, и я не могла с ним встречаться, а потом его усыновила семейная пара. Я ничего не могла знать о мальчике: где его находят, где он рос". Мать начала снова встречаться с Омри только после того, как он достиг возраста 18 лет.











