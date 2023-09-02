



Даже в аду лучшие: У Вечного огня в Минске появились фото Пригожина и Уткина

В Telegram-канале, близком к ЧВК “Вагнер”, появились фото, на которых двое неизвестных установили фото погибших Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и логотип ЧВК “Вагнер” у Вечного огня на площади Победы в центре Минска.



“Два сотрудника ЧВК “Вагнер”, находясь в отпуске в Беларуси, сделали мемориал памяти в Минске на площади Победы. Никто не забыт, ничто не забыто! Даже в аду они будут лучшими!” – так подписаны фотографии в канале.



Монумент Победы и Вечный огонь на площади создавались в память погибших героев, защищавших Беларусь от немецких нацистов. Командир ЧВК “Вагнер” Дмитрий Уткин открыто исповедовал идеи германского национал-социализма и сделал себе огромную татуировку в виде свастики. ЧВК известна военными преступлениями по всему миру, в том числе в Украине. Во многих странах мира ЧВК признана террористической.



