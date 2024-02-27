



Дания прекратила расследование взрывов на Nord Stream

Дания присоединилась к Швеции и прекратила расследование взрывов, произошедших в 2022 году и повредивших газопровод Nord Stream. Власти страны заявили, что пришли к выводу о наличии преднамеренного саботажа, но "не имеют достаточных оснований" для возбуждения уголовного дела.



Власти Дании заявили, что расследование "было сложным и всесторонним". Полиция Копенгагена, которая проводила расследование совместно со службой безопасности Дании, заявила, что не может дать дальнейших комментариев.



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Подводные взрывы на газопроводе "Северный поток", которые были построены для транспортировки российского природного газа в Германию, произошли в международных водах, но в пределах шведской и датской экономических зон.



Ранее Швеция заявила, что наиболее вероятным виновником является государственный субъект.



Швеция прекратила свое расследование 7 февраля, сославшись на отсутствие юрисдикции. Она заявила, что главной целью расследования было установить, была ли Швеция или ее граждане каким-то образом причастны к этому. Шведские чиновники также заявили, что передали Германии "материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком расследовании".



Решение Дании прекратить расследование было ожидаемым, сказал агентству Ассошиэйтед Пресс Кеннет Эленшлегер Буль из Королевского датского колледжа обороны.



"Шведы сказали, что у них есть достаточно хорошее представление о том, кто за этим стоит, но у них нет юрисдикции над теми, с кем они хотели поговорить, - сказал Буль. Датчане говорят "то же самое, только немного другими словами".



Федеральная прокуратура Германии заявила, что ее расследование продолжается и что она не будет предоставлять дополнительную информацию.

