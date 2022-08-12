



Чудовищный лесной пожар бушует недалеко от Бордо во Франции

По словам официальных лиц, более 1000 пожарных борются с чудовищным лесным пожаром на юго-западе Франции, который уже уничтожил около 7400 гектаров леса. Пожар начался примерно в 30 км к юго-востоку от Бордо, уничтожил несколько домов и вынудил эвакуироваться 10 000 жителей.



"Это людоед, это монстр", — заявил представитель пожарной охраны Грегори Аллионе в интервью французскому радио RTL.



Сильный ветер и высокая температура мешают тушению пожара. Из Бонна прибыли 65 немецких пожарных, в ближайшее время в зону пожара должны прибыть команды спасателей из Польши и Румынии.



"Европейская солидарность в действии!", – написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.



Франция задействовала девять вертолетов для сброса воды, а также ожидает прибытия нескольких пожарных самолетов из Греции и Швеции.



Лесной пожар во французском регионе Жиронда бушует уже два дня недалеко от небольшого городка Ландирас.



В том же районе в прошлом месяце лесной пожар сжег 14 000 гектаров, прежде чем его удалось локализовать. Это был самый засушливый месяц во Франции с 1961 года.



В Жиронду срочно перебросили пожарные команду из других регионов, так как местных сил реагирования оказалось недостаточно. Их поддерживают специальные самолеты, сбрасывающие воду и антипирены. Но, несмотря на все усилия, в четверг пламя все еще не контролировалось, заявили местные власти.



Этим летом во Франции и ряде других европейских стран прокатилась волна смертоносных лесных пожаров, вызванных рекордными температурами и засухой по всему континенту.