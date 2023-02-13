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Чудо в Турции: девочка спасена из-под обломков спустя 183 часа
13.02.2023 20:23 Алина Груднева

Чудо в Турции: девочка спасена из-под обломков спустя 183 часа

В Турции спасатели продолжают находить живых людей под обрушившимися из-за землетрясений зданий.

По последним данным, удалось достать живой из-под обломков в районе Кахраманмараш на юге страны 10-летнюю девочку.

Ребенок провел в ловушке 183 часа после обрушения здания. После спасения девочку передали медикам для оказания ей первой помощи.

В настоящее время, общее число погибших в Сирии и Турции превышает 37 тысяч человек. По оценкам, количество жертв продолжит расти.

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