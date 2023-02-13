



Чудо в Турции: девочка спасена из-под обломков спустя 183 часа

В Турции спасатели продолжают находить живых людей под обрушившимися из-за землетрясений зданий.



По последним данным, удалось достать живой из-под обломков в районе Кахраманмараш на юге страны 10-летнюю девочку.



Ребенок провел в ловушке 183 часа после обрушения здания. После спасения девочку передали медикам для оказания ей первой помощи.



В настоящее время, общее число погибших в Сирии и Турции превышает 37 тысяч человек. По оценкам, количество жертв продолжит расти.