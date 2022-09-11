



Что известно о проблемах со светом в Украине после атаки РФ

Силы РФ обесточили Харьковскую ТЭЦ-5, которая является одной из крупнейших в Украине.

По данным местных СМИ, это объясняет массовые отключения света.

Полтавская, Сумская, Днепропетровская и Харьковская области остались без или с перебоями света.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил вечером об ударе по инфраструктурному объекту города.

"В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", - сказал он.

Мэр призвал сохранять спокойствие. Также в РФ высказались о том, что удар был нанесен по ТЭЦ в Кременчуге.

Сработала система ПВО. Также есть попадание в объект инфраструктуры за городом. Некоторые улицы без света.

Глава Сумской области сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что тем, у кого возникли проблемы со светом нужно выключить электроприборы и бытовую технику.

В ВСУ сказали, что энергетики уже работают.

В Днепропетровской области Некоторые города тоже остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре.



Жителям рекомендуют использовать павербанки и зарядить устройства, пока есть возможность.