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Что известно о проблемах со светом в Украине после атаки РФ
11.09.2022 21:02 Алина Груднева

Что известно о проблемах со светом в Украине после атаки РФ

Силы РФ обесточили Харьковскую ТЭЦ-5, которая является одной из крупнейших в Украине.

 
По данным местных СМИ, это объясняет массовые отключения света. 
 
Полтавская, Сумская, Днепропетровская и Харьковская области остались без или с перебоями света.
 
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил вечером об ударе по инфраструктурному объекту города. 
 
"В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", - сказал он.
 
Мэр призвал сохранять спокойствие. Также в РФ высказались о том, что удар был нанесен по ТЭЦ в Кременчуге.
 
Сработала система ПВО. Также есть попадание в объект инфраструктуры за городом. Некоторые улицы без света.
 
Глава Сумской области сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что тем, у кого возникли проблемы со светом нужно выключить электроприборы и бытовую технику.
 
В ВСУ сказали, что энергетики уже работают. 
 
В Днепропетровской области Некоторые города тоже остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. 

Жителям рекомендуют использовать павербанки и зарядить устройства, пока есть возможность.

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