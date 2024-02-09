



ЧП в Швейцарии: иранец с топором захватил пассажиров поезда в заложники

Вооруженный мужчина "иранского происхождения" захватил в заложники пассажиров поездка в Швейцарии.



По предварительным данным, при нем были нож и топор.



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По данным AFP, подозреваемый угрожал причинить вред 14 пассажирам и машинисту. Он держал их в заложниках почти четыре часа.



Пресс-секретарь полиции кантона Во Жан-Кристоф Сотерель сообщил, что подозреваемый разговаривал на персидском языке. В конечном итоге полицейский его застрелил, когда тот кинулся на него с топором. Личность убитого устанавливается. Ведется расследование.