Новости » Происшествия
ЧП в Швейцарии: иранец с топором захватил пассажиров поезда в заложники
09.02.2024 08:39 Алина Груднева

ЧП в Швейцарии: иранец с топором захватил пассажиров поезда в заложники

Вооруженный мужчина "иранского происхождения" захватил в заложники пассажиров поездка в Швейцарии.

По предварительным данным, при нем были нож и топор.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным AFP, подозреваемый угрожал причинить вред 14 пассажирам и машинисту. Он держал их в заложниках почти четыре часа. 

Пресс-секретарь полиции кантона Во Жан-Кристоф Сотерель сообщил, что подозреваемый разговаривал на персидском языке. В конечном итоге полицейский его застрелил, когда тот кинулся на него с топором. Личность убитого устанавливается. Ведется расследование.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы