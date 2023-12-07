



ЧП в Бурятии: при взлете загорелся самолет. Видео

В РФ продолжает расти количество аварийных и внештатных ситуаций с самолетами, в частности, с гражданскими. Одна из причин – введение международных санкций, из-за которых необходимые комплектующие не поступают в РФ.



Так, в Бурятии при вылете из города Улан-Уде в загорелся самолет. С первых минут полета у грузового ТУ-204 начал гореть левый двигатель. Экипаж якобы сбросил топливо и успел вернутся в аэропорт, пишут росСМИ.



"В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании Авиастар-ТУ загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет" – подтвердил информацию глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram.



Telegram-каналы публикуют видео с пылающим самолетом. Так, по данным Базы, самолет должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу, Китай. Однако, через несколько минут после взлета, у борта Ту-204 загорелся левый двигатель.



Пилоты доложили в аэропорт, после чего произвели сброс топлива и начали посадку. Сообщается, что все службы аэропорта были приведены в готовность, но в итоге борт благополучно приземлился.

