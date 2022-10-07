



Число жертв ракетных ударов по Запорожью растет

Количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью достигло 12. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.



"В настоящее время установлена информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб", - говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.



Всего в течение вчерашних суток полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.



По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора сотрудники полиции и управления СБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".



Ранее сообщалось об 11 погибших в результате ракетных ударов по жилым домам в Запорожье, 21 человека удалось спасти. В то же время, как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, минимум 15 жителей города считаются без вести пропавшими.