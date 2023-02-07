



Число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 6300 человек





Поисково-спасательный персонал со всего мира спешит на время, чтобы добраться до выживших после самой страшной катастрофы, обрушившейся на Турцию с 1939 года. К вечеру вторника число погибших в результате серии землетрясений, поразивших 10 провинций Турции и по меньшей мере еще пять в Сирии, превысило 6300 человек.



Четвертое землетрясение произошло во вторник в разрушенных землетрясением районах юго-востока Турции, всего через 24 часа после сильного землетрясения силой 7,8 балла.



Второе землетрясение силой 7,7 балла произошло в нескольких километрах к северу менее чем через девять часов; через несколько часов после этого произошло третье землетрясение силой 6,0 балла.



Примерно через 24 часа в том же районе произошло четвертое землетрясение силой 5,8 балла, за которым последовал толчок почти такой же силы.

В общей сложности более 240 толчков продолжали сотрясать регион, многие из них сильнее 4,5 баллов по шкале Рихтера.