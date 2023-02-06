



Буря уже здесь: в центре Израиля упало дерево, ранена девочка



Буря уже здесь: сегодня утром, 6 января, по всему Израилю поднялся сильный ветер. В ближайшие несколько часов первый облачный фронт бури "Барбара" придет в Израиль. В северном регионе уже начались дожди, а в центре дождь начнется в ближайшие несколько часов.



Вместе с дождем произойдет понижение температуры, ожидается ветер со скоростью 80-100 км/ч, который поднимет в воздух туман, в основном на юге страны. На Хермоне постоянно будет идти снег. Ущерб от урагана ужеощущается - 13-летняя девочка была легко ранена упавшим из-за сильного ветра деревом в Ор-Йехуде.



Девочка эвакуирована в больницу Тель Ха-Шомер.