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Буря уже здесь: в центре Израиля упало дерево, ранена девочка
06.02.2023 09:42 Аркадий Бочаровский

Буря уже здесь: в центре Израиля упало дерево, ранена девочка


Буря уже здесь: сегодня утром, 6 января, по всему Израилю поднялся сильный ветер. В ближайшие несколько часов первый облачный фронт бури "Барбара" придет в Израиль. В северном регионе уже начались дожди, а в центре дождь начнется в ближайшие несколько часов. 

Вместе с дождем произойдет понижение температуры, ожидается ветер со скоростью 80-100 км/ч, который поднимет в воздух туман, в основном на юге страны. На Хермоне постоянно будет идти снег. Ущерб от урагана ужеощущается - 13-летняя девочка была легко ранена упавшим из-за сильного ветра деревом в Ор-Йехуде.

Девочка эвакуирована в больницу Тель Ха-Шомер.

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