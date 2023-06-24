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Бунт Пригожина: в РФ отменяют массовые мероприятия
24.06.2023 08:32 Алина Груднева

Бунт Пригожина: в РФ отменяют массовые мероприятия

Уже несколько регионов России объявили об отмене массовых мероприятий из-за напряженной обстановки между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ.

Например, о таких мерах объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в регионе начнут досмотр автомобилей. Аналогичные меры предприняты в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев порекомендовал жителям не выходить из домов и отказаться от поездок в центр Ростова.

"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - сказано в сообщении.

Тем временем, в Москве и области усилили меры безопасности. На въезде в российскую столицу установили блокпосты в ожидании прибытия "вагнеровцев".

В Липецкой области также усилены меры безопасности и отменены мероприятия. Губернатор региона Игорь Артамонов призвал жителей не ездить в южном направлении и Воронежскую область в частности.

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