



Бунт Пригожина: в РФ отменяют массовые мероприятия

Уже несколько регионов России объявили об отмене массовых мероприятий из-за напряженной обстановки между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ.



Например, о таких мерах объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.



По его словам, в регионе начнут досмотр автомобилей. Аналогичные меры предприняты в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев порекомендовал жителям не выходить из домов и отказаться от поездок в центр Ростова.



"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - сказано в сообщении.



Тем временем, в Москве и области усилили меры безопасности. На въезде в российскую столицу установили блокпосты в ожидании прибытия "вагнеровцев".



В Липецкой области также усилены меры безопасности и отменены мероприятия. Губернатор региона Игорь Артамонов призвал жителей не ездить в южном направлении и Воронежскую область в частности.