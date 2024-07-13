



Британская полиция арестовала мужчину из-за человеческих останков в чемоданах

Столичная полиция сообщила, что вооруженные офицеры задержали 24-летнего подозреваемого на вокзале в Бристоле рано утром в субботу, 13 июля.



Полиция также сообщила, что накануне по адресу в Шепердс-Буш на западе Лондона были обнаружены еще человеческие останки, предположительно связанные с останками, найденными в чемоданах, брошенных в среду возле Клифтонского подвесного моста в Бристоле.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Подозреваемый "будет доставлен в Лондон для допроса", говорится в заявлении полиции. "Проводится обширное расследование, однако на данном этапе полиция больше никого не ищет в связи с инцидентом".



Полицейских вызвали на знаменитый мост около полуночи в среду, через 10 минут после получения сообщения о странном поведении мужчины. Но мужчина, приехавший туда на такси, уже ушел. Полиция сообщила, что такси было найдено, а его водитель помогал офицерам в расследовании.



Жертвы еще официально не идентифицированы.

