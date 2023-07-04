



Бразильский футболист оштрафован на $3,5 млн за экологическое правонарушение

Власти Бразилии заявили в понедельник, 3 июля, что звезда футбола Неймар был оштрафован на 16 миллионов реалов (3,33 миллиона долларов) за нарушение экологических норм во время строительства своего прибрежного особняка на юго-востоке страны.



Роскошный проект нарушил правила, касающиеся использования и перемещения источников пресной воды, камней и песка, о чем местные власти впервые заявили в конце прошлого месяца и подтвердили в понедельник, 2 июля.



Представитель футболиста отказался комментировать этот вопрос.



Резиденция Неймара находится в городке Мангаратиба на южном побережье бразильского штата Рио-де-Жанейро.



Природоохранный орган Мангаратибы заявил в понедельник, 2 июля, что экологические нарушения были допущены "при строительстве искусственного озера в особняке".



Помимо штрафа, дело будет расследовано местной генеральной прокуратурой, государственной гражданской полицией и управлением по охране окружающей среды, а также другими органами экологического контроля.

