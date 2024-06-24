



Бойня в Дагестане: установлены личности боевиков

Следственный комитет РФ сообщил, что установлены личности боевиков, которые накануне, 23 июня, напали на синагоги и церкви в Дагестане.



По данным СК РФ, атаки в Махачкале и Дербенте совершили члены организованной группировки.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Они напали на религиозные учреждения, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов.



По последним данным, погибли 15 полицейских и четыре гражданских лица, среди которых был священник. Пятеро боевиков ликвидированы.