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Бойня в Дагестане: боевики планировали нападение с середины мая
24.06.2024 11:14 Алина Груднева

Бойня в Дагестане: боевики планировали нападение с середины мая

Террористы, устроившие кровавую бойню в Махачкале и Дербенте, планировали нападение с середины мая.

Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники. 

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Уточняется, что боевики координировали свои действия в закрытом чате. В переписке участвовали шесть человек.

Первой их целью был священник храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников. Боевики закрепили его фото в чате.

По последним данным СК РФ, в ходе антитеррористической операции в Дагестане были ликвидированы пятеро боевиков. По официальным данным, они убили 19 человек - 15 правоохранителей и четырех гражданских.

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