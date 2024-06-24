Бойня в Дагестане: боевики планировали нападение с середины мая
Террористы, устроившие кровавую бойню в Махачкале и Дербенте, планировали нападение с середины мая.
Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.
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Уточняется, что боевики координировали свои действия в закрытом чате. В переписке участвовали шесть человек.
Первой их целью был священник храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников. Боевики закрепили его фото в чате.
По последним данным СК РФ, в ходе антитеррористической операции в Дагестане были ликвидированы пятеро боевиков. По официальным данным, они убили 19 человек - 15 правоохранителей и четырех гражданских.