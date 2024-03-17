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Boeing благополучно приземлился без панели в Орегоне. Никто не пострадал
17.03.2024 00:30 MIGnews.com

Boeing благополучно приземлился без панели в Орегоне. Никто не пострадал

Самолет Boeing приземлился без одной в фюзеляже в аэропорту американского штата Орегон, сообщает United Airlines.

Представитель компании сообщил, что рейс 433 United из Сан-Франциско прибыл в международный аэропорт Rogue Valley в Медфорде, штат Орегон, примерно в 11:30 (18:30 GMT) в пятницу, 14 марта.

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На борту 25-летнего Boeing 737-800 находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа.

Никто не пострадал - пропавшая панель осталась незамеченной во время полета.

Компания Boeing находится под пристальным вниманием после серии громких инцидентов, связанных с безопасностью полетов.
 

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