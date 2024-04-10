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Bloomberg: США ждут удара Ирана по Израилю в ближайшие дни
10.04.2024 22:07 Алина Груднева

Bloomberg: США ждут удара Ирана по Израилю в ближайшие дни

В США считают, что масштабная атака Ирана на Израиль или израильские объекты в мире является неизбежной.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведки США и Израиля.

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Они считают, что атака может быть совершена в ближайшие дни. Предполагается, что Тегеран или его прокси используют для нападения беспилотники или высокоточные ракеты по военным и правительственным объектам в Израиле.

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