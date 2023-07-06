



Би-би-си извинилась за слова ведущего "ЦАХАЛ рад убивать детей"

Британская служба BBC извинилась в среду вечером после того, как ее ведущий новостей в интервью с бывшим премьер-министром Нафтали Беннеттом сказал, что "ЦАХАЛ рад убивать детей".



Ведущая новостей Анджана Гаджил сделала комментарии во вторник вечером во время обсуждения с Беннеттом израильской операции в Дженине.



"Израильские военные называют это военной операцией, но теперь мы знаем, что убивают молодых людей, четверо из них моложе 18 лет — действительно ли это то, что намеревались сделать военные?" — спросила ведущая BBC.



"Наоборот, — ответил Беннет. — Все 11 погибших там — боевики. Тот факт, что есть молодые террористы, решившие взяться за оружие, является их ответственностью. За последний год у нас было убито более 50 израильтян, во многих случаях террористами, присланными из Дженина — вооруженными, обученными и посланными убивать израильтян".



"Дженин стал эпицентром террора, поэтому, к сожалению, нам пришлось проникнуть в это осиное гнездо и нейтрализовать террористов. Все убитые палестинцы в этом случае являются террористами", — добавил он.



Гаджил ответила: "Террористы, но дети — израильские силы рады убивать детей".



"Если в вашу семью стреляет 17-летний палестинец, то кто он?" — спросил Беннет.



"ООН определила их как детей", — ответила ведущая.



BBC принесла извинения после того, как получила "комментарии и жалобы" на интервью, в том числе от еврейских групп.



"На всех платформах BBC, в том числе на канале BBC News, события в Дженине освещались беспристрастно и достоверно. Организация Объединенных Наций подняла вопрос о влиянии операции в Дженине на детей и молодежь. Хотя это был законный вопрос для обсуждения в интервью, мы приносим свои извинения за то, что формулировка, использованная в этой линии вопросов, была неверной неуместной", — говорится в заявлении BBC, сделанном офисом генерального директора Тима Дэви.



Раввин Менахем Марголин, председатель Европейской еврейской ассоциации, в письме к Дэви сказал, что "утверждение, такое как "израильские силы рады убивать детей", не может соответствовать стандартам журналистской честности, которыми всемирно известна Би-би-си. Вопиющая ложь, сильно перегруженная эмоциями и зловеще напоминающая о кровавом навете, от которого страдали еврейские общины на протяжении тысячелетий, была передана потенциальной миллионной аудитории и сформулирована ведущей новостей BBC Анджаной Гаджил в интервью с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом".



По состоянию на вечер среды Гаджил закрыла свой аккаунт в Twitter.