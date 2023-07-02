



Беспорядки во Франции: Бабушка убитого подростка просит бунтовщиков остановиться

Бабушка французского подростка, застреленного полицией во время остановки движения, умоляет бунтовщиков остановиться, поскольку беспорядки в стране продолжаются уже шестую ночь подряд.



Бабушка 17-летнего Нахеля, по имени Надя, говорит в телефонном интервью французскому каналу новостей BFM TV: “Не бейте окна, автобусы… школы. Мы хотим успокоить ситуацию”.



Она заявила, что злится на офицера, убившего ее внука, но не на полицию в целом, и выражает веру в систему правосудия.



По оценкам, волна вспыхнувшего насилия затихает. Но по мере приближения новой ночи офис министра внутренних дел Джеральда Дарманина заявил, что 45 000 полицейских снова будут отправлены на улицы, чтобы противостоять протестующим.