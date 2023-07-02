Новости » Происшествия
Беспорядки во Франции: Бабушка убитого подростка просит бунтовщиков остановиться
02.07.2023 21:45 Наталья Богинская

Беспорядки во Франции: Бабушка убитого подростка просит бунтовщиков остановиться

Бабушка французского подростка, застреленного полицией во время остановки движения, умоляет бунтовщиков остановиться, поскольку беспорядки в стране продолжаются уже шестую ночь подряд.

Бабушка 17-летнего Нахеля, по имени Надя, говорит в телефонном интервью французскому каналу новостей BFM TV: “Не бейте окна, автобусы… школы. Мы хотим успокоить ситуацию”.

Она заявила, что злится на офицера, убившего ее внука, но не на полицию в целом, и выражает веру в систему правосудия.

По оценкам, волна вспыхнувшего насилия затихает. Но по мере приближения новой ночи офис министра внутренних дел Джеральда Дарманина заявил, что 45 000 полицейских снова будут отправлены на улицы, чтобы противостоять протестующим.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы