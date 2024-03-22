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Белый дом о теракте в "Крокусе": На причастность Украины ничто не указывает
22.03.2024 21:39 Mignews.ua

Белый дом о теракте в "Крокусе": На причастность Украины ничто не указывает

На данный момент нет признаков того, что украинцы принимали участие в стрельбе в подмосковном Crocus City Hall. Такое заявление советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джона Кирби опубликовал в соцсети Х (Twitter) репортер "Голоса Америки" Михаил Комадовский.
 



Как сообщал Mignews, вечером, 22 марта, в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" произошел теракт, в результате которого погибли и ранены десятки человек, пришедших на концерт группы "Пикник". После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

В сети активно постят видео нападения в Crocus City Hall. 

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