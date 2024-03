Белый дом о теракте в "Крокусе": На причастность Украины ничто не указывает

На данный момент нет признаков того, что украинцы принимали участие в стрельбе в подмосковном Crocus City Hall. Такое заявление советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джона Кирби опубликовал в соцсети Х (Twitter) репортер "Голоса Америки" Михаил Комадовский.



John Kirby: "There is no indication at this time that #Ukrainians were involved in the #shooting in #Moscow."