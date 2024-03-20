



Белорусский хоккеист покончил с собой в США

Константин Кольцов, белорусский бывший профессиональный хоккеист и бойфренд теннисистки Арины Сабаленко, умер в результате "самоубийства", сообщило во вторник, 19 марта управление полиции Майами-Дейд.



В заявлении, присланном агентству Reuters, говорится, что в понедельник полиция отреагировала на звонок с курорта в Майами о том, что мужчина спрыгнул с балкона.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Примерно в 12:39 полиция и пожарные спасатели были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, который спрыгнул с балкона", - говорится в сообщении полицейского управления Майами-Дейд.



Бывший нападающий, которому было 42 года, выступал за сборную Беларуси на Олимпийских играх 2002 и 2010 годов и провел три сезона в составе команды Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в период с 2003 по 2006 год.

Пингвины" подтвердили смерть Кольцова и выразили соболезнования команде в социальной сети X.

