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Белорусский хоккеист покончил с собой в США
20.03.2024 04:30 MIGnews.com

Белорусский хоккеист покончил с собой в США

Константин Кольцов, белорусский бывший профессиональный хоккеист и бойфренд теннисистки Арины Сабаленко, умер в результате "самоубийства", сообщило во вторник, 19 марта управление полиции Майами-Дейд.

В заявлении, присланном агентству Reuters, говорится, что в понедельник полиция отреагировала на звонок с курорта в Майами о том, что мужчина спрыгнул с балкона.

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"Примерно в 12:39 полиция и пожарные спасатели были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, который спрыгнул с балкона", - говорится в сообщении полицейского управления Майами-Дейд.

Бывший нападающий, которому было 42 года, выступал за сборную Беларуси на Олимпийских играх 2002 и 2010 годов и провел три сезона в составе команды Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в период с 2003 по 2006 год.
Пингвины" подтвердили смерть Кольцова и выразили соболезнования команде в социальной сети X.
 

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