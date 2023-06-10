



Беларусь в очередной раз продлила учения с РФ

Беларусь продляет совместные с Россией военные учения как минимум до 18 июня.



По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в эти дни, 10 и 11 июня, на некоторых полигонах были выходные.



Без перерыва продолжают работать "Доманово", "Лепельский", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский".



До 17 числа с послезавтра продолжают работать 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район), "Брестский" 38 ОДШБР (Брестский район).



До 16 июня продлены учения на полигоне "Гожский" 6 ОМБР (Гродненский район), 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район).



В свою очередь, до 18 числа учения проходят в следующих местах: полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06, 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район), 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) и полигон "Лепельский" 19 ОМБР(Лепельский район).



Мониторинговая группа отмечает, что обучение в Беларуси продолжается с 29 апреля прошлого года.

