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Беларусь проводит учения на границах с Польшей и Украиной
13.06.2024 03:34 Алина Груднева

Беларусь проводит учения на границах с Польшей и Украиной

В Беларуси проходят контртеррористические учения на границах с Польшей и Украиной.

По данным БелТА, об этом сообщил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

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По его словам, учения стартовали в Брестской области. Целью мероприятий является противостояние "внешним и внутренним угрозам".
 
"Все будет проходить на плановой основе, никаких чрезвычайных ситуаций нет", - сообщил он.

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