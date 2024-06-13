



Беларусь проводит учения на границах с Польшей и Украиной

В Беларуси проходят контртеррористические учения на границах с Польшей и Украиной.



По данным БелТА, об этом сообщил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.



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По его словам, учения стартовали в Брестской области. Целью мероприятий является противостояние "внешним и внутренним угрозам".



"Все будет проходить на плановой основе, никаких чрезвычайных ситуаций нет", - сообщил он.