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Беларусь подняла по тревоге авиацию из-за российского "шахеда"
12.07.2024 15:26 Алина Груднева

Беларусь подняла по тревоге авиацию из-за российского "шахеда"

Беларусь подняла по тревоге свою авиацию из-за российского ударного дрона типа Shahed-131/136, предназначавшегося для удара по Украине.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Один из дронов россиян, который, судя по всему, "заблудился", как минимум час провел в воздушном пространстве Беларуси. Он проник из Черниговской области Украины.

В воздухе на тот момент находился белорусский вертолет Ми-24. Также были подняты по тревоги истребители из Барановичей.

"Не исключено, что войска Беларуси были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из шахедов", - считают аналитики.

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