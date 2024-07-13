



Беларусь подняла авиацию из-за российского "шахеда" во второй раз за два дня

Беларусь подняла по тревоге свою авиацию из-за российского ударного дрона типа Shahed-131/136, предназначавшегося для удара по Украине, во второй раз за два дня.



По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", дрон долетел до Витебска.



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"Этой ночью Россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе. Один из этих БПЛА, предположительно, около 3:00 ночи вошел в воздушное пространство Беларуси через беларусско-украинскую границу в Гомельской области", - сообщили аналитики.



Уточняется, что "заблудившийся" дрон пробыл в воздушном пространстве Беларуси около трех часов.



"ВВС и войска ПВО Беларуси в 5:00 поднимались по тревоге на перехват. Вертолет Ми-24 и истребитель Су-30 полтора часа безуспешно патрулировали юго-восток Витебской области", - добавили в группе.