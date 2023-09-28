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Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства
28.09.2023 20:30 Алина Груднева

Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Беларуси обвинило Польшу в нарушении воздушного пространства страны.

По версии ведомства, авиация была поднята по тревоге из-за вертолета дважды.

В первый раз воздушное судно якобы проникло на полтора километра вглубь страны. Через полтора часа вертолет якобы повторно вошел в воздушное пространство, углубившись на 300 метров. По данным информационного агентства Reuters, польские власти обвинения отрицают. 

"Оперативное командование решительно отвергает эти сообщения. Ни один польский вертолет на пересекал воздушное пространство Беларуси", — сказано в заявлении.

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