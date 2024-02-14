



Азербайджанец подозревается в убийстве 5 членов своей семьи топором

Серия жутких убийств произошла в Баку, где топором были зарублены пять членов семьи. Шокирует тот факт, что подозреваемым оказался 25-летний родственник. Это жестокое преступление глубоко потрясло всю страну, доминируя в СМИ и обсуждениях в азербайджанских социальных сетях.



Пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана сообщила, что 13 февраля, примерно в 16:30, в полицию поступила информация об убийстве топором в Хатаинском районе города Баку. Инцидент произошел на улице Генерала Шихлинского, 29. Жертвы были опознаны как Ахмадов Мехман Ахмад оглы (1972 года рождения), Ахмадова Бике Бадал кызы (1977 года рождения) и Ахмадов Махаммад Мехман оглы (2015 года рождения).



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По имеющимся данным, сотрудники полиции задержали Ахмедова Ахмеда Мехман оглы (1999 года рождения) по подозрению в убийстве членов семьи.



После задержания Ахмеда Ахмедова были раскрыты еще два убийства. Выяснилось, что перед убийством родителей и младшего брата подозреваемый навестил свою сестру, проживающую в Сураханском районе. В это время она находилась дома с ребенком.



По версии следствия, Ахмед Ахмедов зверски зарубил топором свою сестру Ахмедову Эльмиру Мехман кызы (1997 года рождения) и ее 5-летнюю дочь Ульвию. После этого ужасного акта он отправился к своей семье.



Прокуратурой Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Предварительное расследование продолжается.



Соседи погибшей рассказали журналистам, что семья Ахмедовых была образцовой и не имела видимых проблем. Однако они отметили, что у старшего сына, Ахмеда Ахмедова, были проблемы с психическим здоровьем. Он провел значительное время в России, проходя лечение. Вернувшись в Баку, он жил отдельно от родителей.



По словам соседей, семья очень поддерживала Ахмеда Ахмедова. Отец даже купил ему машину, чтобы он мог зарабатывать деньги в качестве таксиста.



Один из соседей рассказал, что когда Ахмеду Ахмедову было 15 лет, он ударил ножом сверстника. Однако из-за проблем с психическим здоровьем его не наказали, а вместо этого назначили принудительное лечение.



Адвокат Парвиз Гаджиев заявил, что если будет доказано, что Ахмедов страдает психическим заболеванием, он не понесет ответственности за свои действия.



"Если человек состоял на учете в психиатрической больнице и страдал психическим заболеванием, и если соответствующий эксперт придет к выводу, что он находился в невменяемом состоянии при совершении преступных действий, наказание не будет применено. Вместо этого будут применены принудительные меры медицинского характера".



Если же Ахмед Ахмедов будет признан психически здоровым, ему грозит пожизненное заключение без права на обжалование.

