



Австралия: климатические активисты Rising Tide заблокировали поставку угля



Около 50 климатических активистов были арестованы в австралийском штате Новый Южный Уэльс после того, как протестующие забрались на поезд с углем и начали выгребать его груз из вагонов.



Поезд остановился возле Ньюкасла, крупного экспортного терминала угля.



Группа протеста Rising Tide заявила, что требует отмены всех новых угольных проектов.



Австралия является крупнейшим в мире экспортером угля, и изменение климата вызывает там огромные разногласия.



Группа разместила в Твиттере изображение , на котором показаны протестующие в остановившемся поезде и вокруг него.



"Мы остановили поставку угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP [правящей лейбористской партии Австралии] прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить все новые угольные проекты", — говорится в сообщении.

We have halted coal into the world’s biggest coal port, demanding the ALP heed UN warnings and immediately cancel all new coal projects. pic.twitter.com/hbbxUGyA4G — RisingTideAustralia (@RisingTideAus) April 16, 2023

В заявлении Rising Tide говорится, что 20 человек из группы забрались в поезд, чтобы разгрузить уголь лопатами, а еще 30 оказали поддержку.Полиция сообщила, что 47 активистам были предъявлены обвинения в "нарушении правил железнодорожного коридора" и они были освобождены после того, как им были выданы уведомления о явке в суд.Однако двоим были предъявлены обвинения в умышленном причинении ущерба, а одному — в нападении на охранника.Ньюкасл считается крупнейшим в мире экспортным терминалом угля и крупнейшим портом для перевозки сыпучих грузов на восточном побережье Австралии.Лейбористское правительство Австралии пообещало сократить выбросы углекислого газа в стране на 43% к 2030 году, но не исключает новых проектов по сжиганию ископаемого топлива.Австралия рассматривает схему продажи квот на выбросы углерода, известную как "защитный механизм", в качестве основного средства для достижения своей цели.