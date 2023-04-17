Австралия: климатические активисты Rising Tide заблокировали поставку угля
В заявлении Rising Tide говорится, что 20 человек из группы забрались в поезд, чтобы разгрузить уголь лопатами, а еще 30 оказали поддержку.
Около 50 климатических активистов были арестованы в австралийском штате Новый Южный Уэльс после того, как протестующие забрались на поезд с углем и начали выгребать его груз из вагонов.
Поезд остановился возле Ньюкасла, крупного экспортного терминала угля.
Группа протеста Rising Tide заявила, что требует отмены всех новых угольных проектов.
Австралия является крупнейшим в мире экспортером угля, и изменение климата вызывает там огромные разногласия.
Группа разместила в Твиттере изображение , на котором показаны протестующие в остановившемся поезде и вокруг него.
"Мы остановили поставку угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP [правящей лейбористской партии Австралии] прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить все новые угольные проекты", — говорится в сообщении.
Полиция сообщила, что 47 активистам были предъявлены обвинения в "нарушении правил железнодорожного коридора" и они были освобождены после того, как им были выданы уведомления о явке в суд.
Однако двоим были предъявлены обвинения в умышленном причинении ущерба, а одному — в нападении на охранника.
Ньюкасл считается крупнейшим в мире экспортным терминалом угля и крупнейшим портом для перевозки сыпучих грузов на восточном побережье Австралии.
Лейбористское правительство Австралии пообещало сократить выбросы углекислого газа в стране на 43% к 2030 году, но не исключает новых проектов по сжиганию ископаемого топлива.
Австралия рассматривает схему продажи квот на выбросы углерода, известную как "защитный механизм", в качестве основного средства для достижения своей цели.