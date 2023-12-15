



Австралийка обвиняется в угоне фургона с 10 000 пончиков

В Австралии женщине предъявлено обвинение в краже фургона с 10 000 пончиков Krispy Kreme.



Фургон пропал с бензоколонки в пригороде Сиднея.



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Через неделю полиция обнаружила его брошенным на автостоянке вместе с тысячами испорченных пончиков.



В четверг, 14 декабря, они арестовали 28-летнюю женщину. Ей было отказано в освобождении под залог, и ей предъявлены обвинения в угоне автомобиля и вождении с лишением прав.



На записях камер видеонаблюдения, сделанных во время инцидента, видно, как женщина задержалась на станции техобслуживания около 04:00 по местному времени, затем села в оставленный без присмотра фургон и уехала.



Неизвестно, знала ли она, что в фургоне находится 10 000 пончиков. Среди ее лакомств были рождественские и классические пончики, сообщает News.com.au

