Новости » Происшествия
Австралийка обвиняется в угоне фургона с 10 000 пончиков
15.12.2023 03:30 MIGnews.com

Австралийка обвиняется в угоне фургона с 10 000 пончиков

В Австралии женщине предъявлено обвинение в краже фургона с 10 000 пончиков Krispy Kreme.

Фургон пропал с бензоколонки в пригороде Сиднея.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Через неделю полиция обнаружила его брошенным на автостоянке вместе с тысячами испорченных пончиков.

В четверг, 14 декабря, они арестовали 28-летнюю женщину. Ей было отказано в освобождении под залог, и ей предъявлены обвинения в угоне автомобиля и вождении с лишением прав.

На записях камер видеонаблюдения, сделанных во время инцидента, видно, как женщина задержалась на станции техобслуживания около 04:00 по местному времени, затем села в оставленный без присмотра фургон и уехала.

Неизвестно, знала ли она, что в фургоне находится 10 000 пончиков. Среди ее лакомств были рождественские и классические пончики, сообщает News.com.au
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы