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Авиакатастрофа в Неваде: выживших нет
25.02.2023 20:01 Евгения Маркова

Авиакатастрофа в Неваде: выживших нет

По данным авиаперевозчика REMSA Health, пять человек погибли в пятницу вечером в Неваде после крушения медицинского самолета Care Flight.

В инитервью Newsweek компания REMSA, которая предоставляет воздушные и наземные службы скорой помощи в северной части Невады, подтвердила, что в самолете находились пять человек, и никто не выжил.


Группа медицинских служб сообщила, что рейс "пропал с радаров" около 21:45 по тихоокеанскому стандартному времени.

REMSA добавила: "Мы находимся в процессе уведомления членов их семей. Нашей непосредственной задачей является помощь членам нашей команды и семьям, а также реагирующим агентствам".

В беседе с местной сетью KOLO8 News офис шерифа округа Лион сообщил, что около 21:15 по тихоокеанскому стандартному времени они получили ряд звонков по поводу аварии.

Офицеры отреагировали вместе с поисково-спасательной службой округа Лион, Центральным округом противопожарной защиты округа Лион и поисково-спасательной службой округа Дуглас.

Ссылаясь на источник в REMSA, новостная сеть сообщила, что среди погибших были пилот, фельдшер, бортовая медсестра, пациент и член семьи пациента.
 

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