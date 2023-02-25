



Авиакатастрофа в Неваде: выживших нет

По данным авиаперевозчика REMSA Health, пять человек погибли в пятницу вечером в Неваде после крушения медицинского самолета Care Flight.



В инитервью Newsweek компания REMSA, которая предоставляет воздушные и наземные службы скорой помощи в северной части Невады, подтвердила, что в самолете находились пять человек, и никто не выжил.

Care Flight, a service of REMSA Health, headquartered in Reno, Nevada and Guardian Flight, headquartered in Utah, can confirm that a PC 12 fixed wing aircraft, tail number N273SM, went off radar Friday, Feb. 24, at approximately 9:45 p.m., near Stagecoach, Nevada. — REMSA Health (@REMSAHealth) February 25, 2023

Группа медицинских служб сообщила, что рейс "пропал с радаров" около 21:45 по тихоокеанскому стандартному времени.REMSA добавила: "Мы находимся в процессе уведомления членов их семей. Нашей непосредственной задачей является помощь членам нашей команды и семьям, а также реагирующим агентствам".В беседе с местной сетью KOLO8 News офис шерифа округа Лион сообщил, что около 21:15 по тихоокеанскому стандартному времени они получили ряд звонков по поводу аварии.Офицеры отреагировали вместе с поисково-спасательной службой округа Лион, Центральным округом противопожарной защиты округа Лион и поисково-спасательной службой округа Дуглас.Ссылаясь на источник в REMSA, новостная сеть сообщила, что среди погибших были пилот, фельдшер, бортовая медсестра, пациент и член семьи пациента.