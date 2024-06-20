



Атака с ножом в Праге: полиция рассматривает версию о теракте

В Чехии мужчина ударил ножом мотоциклиста и еще двух человек.



По данным информационного агентства, арестован 52-летний подозреваемый.



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Атака была совершена 19 июня на автозаправке в Праге. Мотивы подозреваемого выясняются. Полиция не исключает версию о теракте.



Уточняется, что пьяный мужчина поругался с группой людей, после чего достал нож и ранил троих из них. Мотоциклист доставлен в больницу, остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались. Расследование продолжается.

