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Атака на Лионском вокзале в Париже: трое пострадавших
03.02.2024 10:29 Алина Груднева

Атака на Лионском вокзале в Париже: трое пострадавших

В субботу, 3 февраля, неизвестный напал с ножом на людей на Лионском вокзале в Париже.

По данным французских СМИ, ранения получили три человека.

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Один человек получил тяжелые ранения, его жизнь вне опасности. Еще двое были легко ранены. Все трое доставлены в больницу.

Нападавший был нейтрализован и задержан полицией. Его мотивы устанавливаются.

"Подозреваемый предъявил полиции итальянские водительские права", - сообщает источник в полиции.

По данным Le Parisien, у подозреваемого есть психическое расстройство. Подозрений на теракт у полиции нет.

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