Атака на Лионском вокзале в Париже: трое пострадавших
В субботу, 3 февраля, неизвестный напал с ножом на людей на Лионском вокзале в Париже.
По данным французских СМИ, ранения получили три человека.
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Один человек получил тяжелые ранения, его жизнь вне опасности. Еще двое были легко ранены. Все трое доставлены в больницу.
Нападавший был нейтрализован и задержан полицией. Его мотивы устанавливаются.
"Подозреваемый предъявил полиции итальянские водительские права", - сообщает источник в полиции.
По данным Le Parisien, у подозреваемого есть психическое расстройство. Подозрений на теракт у полиции нет.