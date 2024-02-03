



Атака на Лионском вокзале в Париже: трое пострадавших

В субботу, 3 февраля, неизвестный напал с ножом на людей на Лионском вокзале в Париже.



По данным французских СМИ, ранения получили три человека.



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Один человек получил тяжелые ранения, его жизнь вне опасности. Еще двое были легко ранены. Все трое доставлены в больницу.



Нападавший был нейтрализован и задержан полицией. Его мотивы устанавливаются.



"Подозреваемый предъявил полиции итальянские водительские права", - сообщает источник в полиции.



По данным Le Parisien, у подозреваемого есть психическое расстройство. Подозрений на теракт у полиции нет.