Арестованы 5 человек, облившие краской здание минобороны Великобритании
Британская полиция арестовала пять человек, после того, как штаб-квартира Министерства обороны Великобритании в Лондоне была облита красной краской в знак протеста против продажи оружия Израилю.
Аресты произошли всего через несколько часов после того, как полиция предъявила обвинения трем людям в нарушении общественного порядка за организацию пропалестинской акции протеста у лондонского дома лидера оппозиции Кейра Стармера.
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Инциденты происходят на фоне дебатов в Британии о допустимых пределах общественных демонстраций. Опасения за безопасность законодателей усилились после начала войны в Газе, вызванной атакой террористической группировки ХАМАС 7 октября.
Группы протеста Palestine Action и Youth Demand заявили, что их активисты разрисовали фасад министерства.
"Мы больше не приемлем продолжение этого смертельного проекта, поскольку Великобритания разрешает финансирование поставок оружия Израилю", - написали представители Youth Demand в социальных сетях, приложив видеозапись.