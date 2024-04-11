



Арестованы 5 человек, облившие краской здание минобороны Великобритании

Британская полиция арестовала пять человек, после того, как штаб-квартира Министерства обороны Великобритании в Лондоне была облита красной краской в знак протеста против продажи оружия Израилю.



Аресты произошли всего через несколько часов после того, как полиция предъявила обвинения трем людям в нарушении общественного порядка за организацию пропалестинской акции протеста у лондонского дома лидера оппозиции Кейра Стармера.



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Инциденты происходят на фоне дебатов в Британии о допустимых пределах общественных демонстраций. Опасения за безопасность законодателей усилились после начала войны в Газе, вызванной атакой террористической группировки ХАМАС 7 октября.



Группы протеста Palestine Action и Youth Demand заявили, что их активисты разрисовали фасад министерства.



"Мы больше не приемлем продолжение этого смертельного проекта, поскольку Великобритания разрешает финансирование поставок оружия Израилю", - написали представители Youth Demand в социальных сетях, приложив видеозапись.

