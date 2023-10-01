



Арестован израильтянин, пытавшийся принести в жертву ягненка на Храмовой горе

В воскресенье, 1 октября, израильская полиция арестовала еврея, направлявшегося принести в жертву ягненка на Храмовой горе.



Яир Ханох, активист организации “Беядену – Возвращение на Храмовую гору”, был задержан на станции скоростного трамвая недалеко от Старого города Иерусалима. “Беядену” – небольшая организация, стремящаяся возобновить жертвоприношения животных на Храмовой горе, где стояли Первый и Второй Храмы.



“На Храмовой горе больше нет места мусульманскому правлению: пришло время построить еврейский храм и возобновить жертвенные обряды”, – заявила группа после ареста Ханоха.



Раввин Шмуэль Рабинович, главный раввин Стены Плача, запретил привоз животных на Храмовую гору, чтобы помешать евреям попытаться приносить жертвоприношения на святом месте.



Статус-кво на Храмовой горе установлено 1967 году, когда Израиль освободил Старый город Иерусалима от Иордании во время Шестидневной войны. Тогдашний министр обороны Моше Даян согласился позволить исламскому вакфу продолжать управлять повседневными делами святого места, в то время как Израиль будет сохранять общий суверенитет и нести ответственность за безопасность.



Согласно статус-кво, немусульманам разрешено посещать Храмовую гору, но не молиться там.