



Арестован бойфренд племянницы президента Кыргызстана

Бойфренд племянницы президента Кыргызстана Садыра Жапарова отправлен в СИЗО по обвинению в производстве запрещенных препаратов.



Решение о заключении Афтандила Сабырбекова под стражу принял Биринчи-майский районный суд Бишкека.

Сабырбеков - бойфренд Лаззат Нурджоевой, дочери младшего брата президента Садыра Жапарова - Давлетбека.



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В прошлом месяце Жапаров публично извинился за свою племянницу после того, как в Интернете распространилось видео, на котором Сабырбеков делает предложение Нургогоевой на пышной церемонии, что вызвало общественный резонанс.

