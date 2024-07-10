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Арестован бойфренд племянницы президента Кыргызстана
10.07.2024 13:59 MIGnews.com

Арестован бойфренд племянницы президента Кыргызстана

Бойфренд племянницы президента Кыргызстана Садыра Жапарова отправлен в СИЗО по обвинению в производстве запрещенных препаратов. 

Решение о заключении Афтандила Сабырбекова под стражу принял Биринчи-майский районный суд Бишкека. 
Сабырбеков - бойфренд Лаззат Нурджоевой, дочери младшего брата президента Садыра Жапарова - Давлетбека. 

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В прошлом месяце Жапаров публично извинился за свою племянницу после того, как в Интернете распространилось видео, на котором Сабырбеков делает предложение Нургогоевой на пышной церемонии, что вызвало общественный резонанс.
 

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