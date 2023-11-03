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Антисемитизм растет: 133 арестов в Лондоне за преступления на почве ненависти
03.11.2023 19:42 Алина Груднева

Антисемитизм растет: 133 арестов в Лондоне за преступления на почве ненависти

С момента начала войны в Израиле, 7 октября, в Лондоне арестованы 133 человека за преступления на почве ненависти по отношению к евреям.

По данным Скотланд-Ярда, в городе четвертые выходные подряд проходят пропалестинские акции протестов, в которых участвуют тысячи людей.

Из этого количества, 26 обвинены в антисемитизме и исламофобии. Лондонские офицеры полиции заостряют свое внимание на тех, кто использует мирные протесты в качестве прикрытия для совершения преступлений на почве ненависти.
 

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