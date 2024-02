Анталья ушла под воду: в Эрзинджане из-за оползня в ловушке оказались рабочие

Во вторник, 13 февраля, на Турцию обрушились проливные дожди, из-за чего Анталья буквально ушла под воду.



В сети распространили кадры, на которых видно, что на улицах затоплены автомобили.



Тем временем, на золотом руднике в городе Эрзинджан на востоке страны произошел оползень.



По предварительным данным, в ловушке оказались семеро рабочих. На место происшествия отправлены спасательные службы.



In Antalya, Turkey, torrential rainfall has inundated the city, causing widespread flooding and disrupting daily life. The aftermath includes stranded residents, closed schools, and grounded flights, prompting authorities and emergency services to initiate recovery efforts to… pic.twitter.com/MOKnrDrVD3